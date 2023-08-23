23 августа 2023 г. 07:08

Венцлове присудили престижную международную премию

 
ELTA
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Tomas Venclova
Tomas Venclova
ФОТО: DELFI / Justinas Auškelis

Литовский поэт, публицист, переводчик Томас Венцлова награжден престижной международной литературной премией Фонда Збигнева Херберта, сообщает Минкульт.

"Для меня это – большой сюрприз, и в первую очередь большая честь получить награду имени такого выдающегося поэта", – сказал Томас Венцлова.

"Венцлова посвятил свою жизнь литературе и борьбе с авторитаризмом. Он - последнее звено, связующее Херберта, Милоша и Бродского", – сказал в начале этого года председатель комиссии по назначению премии Фонда американский писатель Эдвард Хирш.

Церемония вручения премии состоится 13 сентября в варшавском театре
Teatr Polski.

Эту премию вручают с 2013 г.

Лауреат премии получает статуэтку по модели каталонского художника Хуана Миро, выполненную в мастерской Szaroszyk & Rycerski Architekci, и чек стоимостью 50 000 евро.

Премия имени Збигнева Херберта - престижная польская награда "за выдающиеся художественные и интеллектуальные литературные достижения". Открыта для авторов со всего мира.

Венцлова - автор десятков книг, один из самых известных переводчиков поэтических текстов на литовский язык (в том числе и с польского).

За творческие заслуги Венцлова был награжден крестом Командора ордена Великого князя литовского Гедиминаса, крестом офицера Ордена Креста Витиса, Национальной премией Литвы в области культуры и искусства, статуэткой Святого Христофора (награда города Вильнюса), Ятвяжской премией Поэтической осени в Друскининкай.

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