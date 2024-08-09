Велосипедисты в столице не обращают внимания на знаки и нарушают правила

С 1 июня 2023 года в Вильнюсе было запрещено движение велосипедов и электросамокатов на улицах Вильняус, Пилес и Савичаус. Там установили соответствующие знаки.
Однако люди, которые ходят по этим улицам, встречают там и велосипедистов и людей на самокатах. Нередко они представляют опасность для пешеходов. Бывают случаи, когда по этим улицам ездят и люди на электрических велосипедах, которые едут быстрее обычных велосипедов.
„Инспектору службы общественной безопасности по мере необходимости превентивно патрулируют эти улицы. Специально экипажи на эти улицы не выезжают, но во время патрулирования соседних улиц, инспекторы следят за ситуацией. Если видят нарушения, водителю велосипеда или самоката делают предупреждение. У инспекторов нет полномочий назначать штрафы за такие нарушения“, – сказал пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Несмотря на то, что на этих улицах правила нарушаются ежедневно, усиленное их патрулирование не планируется. Однако муниципалитет отмечает, что в случае необходимости правила могут ужесточить еще больше.