Велосипедисты в столице не обращают внимания на знаки и нарушают правила

С 1 июня 2023 года в Вильнюсе было запрещено движение велосипедов и электросамокатов на улицах Вильняус, Пилес и Савичаус. Там установили соответствующие знаки.

Однако люди, которые ходят по этим улицам, встречают там и велосипедистов и людей на самокатах. Нередко они представляют опасность для пешеходов. Бывают случаи, когда по этим улицам ездят и люди на электрических велосипедах, которые едут быстрее обычных велосипедов.