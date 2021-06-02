Велосипедисты ругают самую красивую велодорожку в Литве: это позор страны

Велосипедисты-любители постоянно пишут в социальных сетях: "Хочешь остаться без зубов – поезжай по этой велодорожке".

Некоторые в Facebook делились своим горьким опытом – упав, получали травмы и даже переломы.

© Vakarų ekspresas

Дорожку до Юодкранте испробовали журналисты Vakarų ekspresas. Они были неприятно удивлены: местами она в таком плохом состоянии, что приходится съезжать на траву или песок.

"Если и впредь за велодорожкой будут плохо смотреть, то этим летом не обойдется без серьезных травм. Позор, об этом говорят уже много лет, на самый дорогой курорт в Литве на экологическом транспорте не добраться", – сказал клайпедчанин Владас Куйзинас.

Клайпедчане, которые пользуются этой тропой, говорят, что когда едешь по ней, трясет так, что можно лишиться зубов.

© Vakarų ekspresas

"Велодорожка давно нуждается в ремонте, а ее только латают местами", – сказал встреченный журналистами на дорожке велосипедист. По словам велосипедистов, все чаще они выбирают велодорожку, ведущую в Палангу, а не в Нерингу.

Мэр Неринги Дарюс Ясайтис с этой проблемой знаком, но дело в том, что дорожка принадлежит Литовской дирекции автомобильных дорог, и именно дирекция должна ее обновить. Проблема как раз в том, что дорожку надо расширять, а не просто ремонтировать, тут появляются разные нюансы. Мэр сказал, что неоднократно поднимал вопрос о состоянии этой велодорожки.

По словам представителя ЛДАД Саулюса Янсонаса, 24 сентября 2020 года дирекция вместе с муниципалитетом Неринги и 18 августа 2020 г. с Клайпедским муниципалитетом подписала договор о сотрудничестве по вопросу обновления велодорожки Смильтине-Нида.

На территории Клайпеды протяженность дорожки – 852 м, а Неринги – почти 35 км. Работы первого этапа планируют завершить в 2023 году - это приведение в порядок 13,463 км. Всю дорожку планируют обновить к 2025 году. Янсонас отметил, что работы тормозит тот факт, что дорожка проходит по охраняемой территории – Куршской косе.