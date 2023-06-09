Велосипедисты не обращают внимания на запреты: ездят в Вильнюсе там, где движение запрещено

О введении ограничений муниципалитет сообщил в конце мая, а вступили они с начала июня. Естественно, что не все успели перестроиться и не все даже знают о новом порядке. Поэтому муниципалитет не спешит с наказаниями.

"Запрет на движение велосипедов и электрических самокатов на ул. Вильняюс, Пилес и Савичаус вступил в силу с 1 июня, поэтому рано говорить, оправдал ли он себя. Этот Сначала мы должны информировать велосипедистов и водителей самокатов", – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

На этих улицах установлены запрещающие движение знаки.

"Компании, предоставляющие услугу аренды электросамокатов, внесли изменения в систему, поэтому их самокаты по этим улицам ездить не могут. Контроль и наказание велосипедистов и владельцев частных электросамокатов - это крайняя мера, ее муниципалитет будет использовать, если привычки жителей не изменятся", – прибавил он.

Кроме того, в Старом городе, в части Науяместиса и Шнипишкес летом планируют оборудовать специальные места для парковки электросамокатов.