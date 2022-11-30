Вегеле представил новый опрос о пандемии: надо думать о правовой ответственности

В среду на пресс-конференции "Годы страха: от ограничений до ответственности", которую организовал адвокат Игнас Вегеле, были представлены результаты проведенного исследования.

В конференции приняли участие специалист в сфере здравоохраняния Мигле Хелмерсен, фармаколог Римас Янкунас, бывшая учитель Раса Валантинайте.

Опрос был проведен компанией Vilmorus 10–19 ноября, в нем участвовали 1002 респондента.

Респондентам задавали два вопроса: "Нанесли ли решения, принятые в 2020 и 2021 г. вред обществу, которого можно было избежать" (варианты ответов "да", "скорее да" выбрали 2/3 респондентов – 66%, а "нет", "скорее нет"всего 17%) и "Должны ли политики или государственные служащие ответить за нанесенный вред?" (больше 58% ответили "да", "скорее да" и всего 19% - "нет", "скорее нет").

"Результаты исследования показали, что все группы общества независимо от пола, возраста, образования или доходов давали примерно одинаковые ответы на вопросы. Члены всех групп, больше половины, на первый вопрос дали положительный ответ – ущерб был. И что его можно было избежать. Какие выводы делают социологи?

Они видят три аспекта. Первое – общество идентифицирует нанесенный стратегией управления пандемией вред. Второе – общество признает, что части этого вреда можно было избежать. Третье – общество констатирует, что те, кто принял те или иные решения, нанесшие вред обществу, должны понести ответственность", – сказал Вегеле, не называя фамилии социологов, которые сделали такие выводы.

Согласно данным опроса, ответственность должны понести правящие.

"Поскольку решения по управлению пандемией COVID–19 нанесли вред индивидам и обществу, который чувствуется и сейчас (…), эти последствия надо оценить. Люди, которые приняли решения, приведшие к таким последствиям, должны взять на себя ответственность, т.е. ответить за свои действия, выборы, принятые решения. Формы ответственности есть разные: моральная, политическая, правовая. Наверное, моральная ответственность начинается с признания ошибок, затем идут извинения. К сожалению, мы не слышим, чтобы кто-то взял на себя моральную ответственность, признал ошибки. (…)

Тогда встает вопрос политической и правовой ответственности. Политическая обычно применяется в тех странах, теми политиками, которые требуют от себя высоких стандартов, которые декларируют их и следуют им. Просто напомню, что глава правительства еще до того, как ею стала (Ингрида Шимоните) подчеркивала, что любой конфликт интересов или непрозрачность члена правительства привели бы к ее личной отставке. Но на деле все оказалось наоборот", – подчеркнул Вегеле.

Он констатировал, что политической ответственности за допущенные во время управления пандемией ошибки "просто-напросто нет". Поэтому, по его мнению, надо думать о правовой ответственности.

"Тут возникает финансовый аспект. Для чего они это делают, есть цель начать правовое разбирательство. Формы есть разные, самая простая – гражданская ответственность. Напомню в конце лишь один факт – гражданская ответственность это такая форма, при которой человек может получить от государства возмещение нанесенного незаконным решением ущерба.

Но самое интересное, у нас есть и постановление Конституционного суда от 2018 года, согласно которому, если человеку присудили возмещение такого ущерба, он может требовать его возмещения у тех госчиновников, которые приняли незаконное решение. Суд тогда говорил о министре. Что я хочу сказать – нет в Литве ни одного чиновника, с которого нельзя было бы потребовать возмещения ущерба, если суд подтвердит его. И, наверное, если мы не слышим ни принятия моральной ответственности в любой форме, ни политической, то надо смело начать исследовать, углубляться, выяснять вопрос политической ответственности", – сказал Вегеле.

Он напомнил, что сейчас КС рассматривает несколько дел, связанных с пандемией.

"Я надеюсь, что эти дела ответят на многие вопросы. И на основе этих дел, возможно, можно будет поднять вопрос правовой ответственности. Ведь, как я уже упоминал, моральной ответственности нет, политической тоже. Поэтому у общества остается одна возможность – требовать правовой ответственности, ведь так можно добиться и политической и позже моральной ответственности", – сказал адвокат.