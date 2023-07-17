Ведется подготовка к вырубке деревьев у скульптуры Ромена Гари в Вильнюсе: среди противников - известные деятели культуры

"Деревья, которые росли здесь несколько десятков лет, выросли прямо у фундамента здания. Эксперты по наследию утверждают, что корни разрушают здание. Деревья также были оценены нашими специалистами. К сожалению, как бы мы ни хотели, у нас нет законных полномочий для их защиты", — сказал начальник отдела по благоустройству города и охраны окружающей среды Вильнюсского самоуправления Гинтаутас Руновичюс.

Вильнюсское самоуправление сообщило, что во время реконструкции объекта культурного наследия на ул. Басанавичюса 14А, ЗАО Dobilo daigas планирует вырубить девять деревьев. В пресс-релизе говорится, что Вильнюсское городское самоуправление приложило все усилия для защиты деревьев и потребовало найти решения для спасения клена, шести каштанов, кавказской сливы. Муниципалитет не согласился с просьбой компании вырубить деревья. Административный суд Вильнюсского округа, в который обратилось Dobilo daigas, не получив разрешения самоуправления на вырубку деревьев, подтвердил право компании повторно подать заявление на вырубку деревьев.

Муниципалитет обязал компанию Dobilo daigas организовать встречу с жителями: в ходе нее представители компании вместе с муниципальными специалистами готовятся объяснить, почему деревья нужно убрать и как в ближайшее время будет озеленена территория. На данный момент объявлено, что новый проект благоустройства включает в себя посадку деревьев и кустарников и установку вазонов с растениями возле зданий.



Городской пейзаж был выбран автором памятника