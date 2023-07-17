Ведется подготовка к вырубке деревьев у скульптуры Ромена Гари в Вильнюсе: среди противников - известные деятели культуры

Самоуправление утверждает, что не согласно с вырубкой деревьев
Вильнюсское самоуправление сообщило, что во время реконструкции объекта культурного наследия на ул. Басанавичюса 14А, ЗАО Dobilo daigas планирует вырубить девять деревьев. В пресс-релизе говорится, что Вильнюсское городское самоуправление приложило все усилия для защиты деревьев и потребовало найти решения для спасения клена, шести каштанов, кавказской сливы. Муниципалитет не согласился с просьбой компании вырубить деревья. Административный суд Вильнюсского округа, в который обратилось Dobilo daigas, не получив разрешения самоуправления на вырубку деревьев, подтвердил право компании повторно подать заявление на вырубку деревьев.
"Деревья, которые росли здесь несколько десятков лет, выросли прямо у фундамента здания. Эксперты по наследию утверждают, что корни разрушают здание. Деревья также были оценены нашими специалистами. К сожалению, как бы мы ни хотели, у нас нет законных полномочий для их защиты", — сказал начальник отдела по благоустройству города и охраны окружающей среды Вильнюсского самоуправления Гинтаутас Руновичюс.
Городской пейзаж был выбран автором памятника
Такие планы застройщиков приводили в ярость жителей Вильнюса, в том числе многих известных деятелей культуры. "Кто не знает этот памятник? Это один из самых посещаемых в Вильнюсе и самый известный вильнюсский памятник в мире, построенный на террасе, принадлежавшей Управлению вильнюсской железной дороги. Эта специально озелененная терраса является наиболее характерной частью Науяместиса. Этот район города был создан по образцу Парижа с зелеными островами, аллеями деревьев и скверами. Эта терраса является самым заметным акцентом этого Науяместиса. Именно такой городской пейзаж детства Ромена Гари выбрал автор памятника ему Ромас Квинтас. Именно этот образ уже стал культовым для поклонников вильнюсской еврейской культуры во всем мире.
Но 3 августа его не станет. Застройщики решили как-то «обустроить» приватную террасу (!). Деревья мешают. Создана легенда, что они растут на крыше (крыши здесь не было, внизу полуподвальные помещения, спроектированные вместе с террасой). Сквер Ромена Гари превратится в зеленую зону с какой-то промышленной застройкой на заднем плане.
Почему опять мэрия плачет, не в силах ничего сделать, ведь такие правила написаны ею самой? Кто такие «хранители наследия», одобрившие эту манипуляцию? Что они знают о самом значимом месте в Науяместисе? Спрашивать, как часть ансамбля была приватизирована, по-видимому, бессмысленно. Все разрешения получены, но 19 июля в 18 часов разработчики должны «представить решения». После этого они смогут взяться за пилу", — написала в Facebook историк и дипломат Ирена Вайшвилайте.
Удивлены непониманием ценностей
Режиссер Гедре Жицките также попыталась привлечь внимание мэра Валдаса Бенкунскаса в социальных сетях: "Пожалуйста, обратите внимание, помогите сохранить деревья на прекрасной улице Басанавичюса".
Редактор, руководитель издательского проекта Айра Няуроните вспоминает, что общественности удалось добиться успеха в парке Сапегос на Антакальнисе в Вильнюсе: "Старые деревья остались там до сих пор, потому что общественность сказала, что им нужны именно эти деревья, а не ухоженный парк в стиле барокко. Это победа людей, что они не срубили деревья".
"Где же амбиции людей, которые хотят вырубить здоровые деревья — разве приемлемо после себя оставлять срубленные деревья? Какой низкий уровень. Неприятно, что в Вильнюсе в XXI веке люди такого уровня и понимания могут принимать деструктивные решения. В прошлом люди были частью природы. Те, кто освоил разницу между природой и культурой, понимают, что свежий воздух, деревья – это ценность, которую следует беречь. В настоящее время существуют способы ухода как за деревьями, так и за зданием. Здесь важно понять, что ценно", — пишет А. Няуроните.
"Деревья являются важной частью культурной самобытности города Вильнюса. Но для культурно неграмотного это слишком высокие материи?" — отмечает она.
Призыв к протесту
Художник и писатель Паулина Эгле Пуките, создавшая публичное мероприятие в Facebook, призывает людей прийти и высказать свое мнение на запланированной презентации для публики 19 июля в 18 часов в Вильнюсе, ул. Ю. Басанавичюса 14А.
"На прекрасной террасе нынешнего кафе Amy Winehouse на углу улиц Басанавичюса-Миндауго уже 3 августа планируется вырубить все 9 взрослых деревьев. Красивый, волшебный городской оазис, сохранивший пейзаж времен Ромена Гари, который вызывал восхищение многие десятилетия, будет разрушен и заменен, согласно утвержденному проекту, несколькими вазонами и "металлическим каркасом" с мотивом, характерным для железнодорожных мостов», — говорится в сообщении мероприятия.
«Муниципалитеты представили следующие основания для уничтожения деревьев: согласно постановлению Правительства Литовской Республики «Об утверждении критериев, по которым деревья и кустарники относят к охраняемой растительности» - «деревья, растущие на крышах, фундаментах или иные частях зданий, на инженерных сетях считаются неохраняемыми, поэтому разрешение на их вырубку не требуется». Но действительно ли эти деревья растут на крыше или на фундаменте? Просто рядом с их террасой обустроен подвал, который застройщики хотят расширить под видом якобы благородной цели «защиты культурного наследия"?
7 цветочных вазонов вместо 9 взрослых деревьев — это не ландшафтный дизайн, а жестокое уничтожение зеленых насаждений и ауры этого места. Давайте остановим его! Придите задать вопросы, придите высказываться против манипулирования застройщиками законов и требований охраны наследия, против снисходительности муниципалитета к бизнесу и против обмана граждан. Встаньте на защиту деревьев возле памятника Ромену Гари, на защиту той прохлады, которую они дают в жаркие дни, на возможность укрыться от шума и пыли. Приходите защитить наши деревья и ауру этого места!», - призываем не оставаться равнодушными.