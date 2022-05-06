Вечером в Вильнюсе будут проверять на трезвость водителей электросамокатов

Полиция напоминает, что в организме водителей самокатов, как и других транспортных средств, не должно быть больше 0,4 промилле алкоголя. За нарушение правила грозит штраф в размере 80-150 евро. Если в организме будет больше 1,5 промилле - штраф 150-200 евро.

Представители компании Bolt сказали, что выступают за то, чтобы водители электросамокатов ездили совершенно трезвые (0 промилле).

"Подключающийся к нашей платформе клиент дает обещание управлять самокатом в трезвом виде. Если выясняется, что клиент нарушил обязательство, мы оставляем за собой право блокировать предоставление услуг такому клиенту", – сказал представитель Bolt Эймантас Балта.

Он сказал, что цель акции - превенция, а трезвых водителей ждут небольшие подарки.

Представители полиции отмечают, что водители самокатов обязаны соблюдать ПДД.