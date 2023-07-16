Вечером в Литве ожидаются ливневые дожди и сильный ветер

Самое главное:

- Из-за нестабильных атмосферных явлений и жары во многих районах прогнозируют ливни с грозами, сильный ветер - 15-20, местами до 23 м/с и град. Особую опасность представляет сильный ветер.

- Неспокойные погодные условия прогнозируют на западе с 15-18 ч., постепенно такая погода охватит всю Литву до ее восточной части. Примерно, где будет особенно неспокойно, можно увидеть на карте. До полуночи ливни достигнут и восточной части страны.

- Где пройдут сильные ливни, пока сказать невозможно. Немного выше вероятность сильной бури в Мариямпольском, Каунасском, Алитусском и Вильнюсском районах, но резкое усиление ветра возможно и в других районах.