16 июля 2023 г. 17:43

Вечером в Литве ожидаются ливневые дожди и сильный ветер

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Кратковременная жара принесет с собой неспокойную погоду, прогнозируют сильный ветер и ливневые дожди.

Самое главное:

- Из-за нестабильных атмосферных явлений и жары во многих районах прогнозируют ливни с грозами, сильный ветер - 15-20, местами до 23 м/с и град. Особую опасность представляет сильный ветер.

- Неспокойные погодные условия прогнозируют на западе с 15-18 ч., постепенно такая погода охватит всю Литву до ее восточной части. Примерно, где будет особенно неспокойно, можно увидеть на карте. До полуночи ливни достигнут и восточной части страны.

Numatomos audros Lietuvoje liepos 16 d., nuotr. Orai ir klimatas Lietuvoje

- Где пройдут сильные ливни, пока сказать невозможно. Немного выше вероятность сильной бури в Мариямпольском, Каунасском, Алитусском и Вильнюсском районах, но резкое усиление ветра возможно и в других районах.

- Как обычно в таких случаях, делать точный прогноз сложно, на карте представлено примерное время. До ливней ждут несколько часов изнуряющей жары - до 30-35 градусов.

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