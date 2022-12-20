Глава профсоюза, который организовал вечеринку, Дарюс Шалуга сказал Delfi, что муниципалитет не первый год оплачивает часть стоимости корпоратива. Он также сказал, то корпоратив никак не связан с забастовкой общественного транспорта, поэтому нет ничего зазорного в состоявшемся празднике.

Корпоратив состоялся в Vilnius grand resort, выступала группа Lotus. Стоимость вечеринки на человека составила 150 евро, но большую часть суммы оплатил муниципалитет из бюджета или профсоюз.

Работники платили за участие по 30 евро (120 евро заплатил муниципалитет). Члены профсоюза платили за билет по 20 евро (остальную часть возместил профсоюз.

Пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал Delfi, что в празднике участвовало почти 400 человек. Организатором вечеринки был профсоюз, муниципалитет заплатил за праздник 31 800 евро.

"Остальную часть погасили за счет распространявшихся билетов и денег профсоюза", – сказал он Delfi.

Если праздник стоил 150 евро на человека, значит всего за 400 человек заплатили около 60 000 евро.

Грубинскас заметил, что это был праздник для работников, но члены горсовета могли также прийти на него, заплатив по 150 евро. Руководство муниципалитета могло участвовать в празднике бесплатно.

В ходе организации вечеринки проводились государственные закупки.

Некоторые люди были возмущены тем, что корпоратив проводят во время забастовки водителей общественного транспорта.

"Сегодня вечером проходит рождественский бал Вильнюсского муниципалитета, который стоил больше 50 000 евро. Кажется, все ок, одни хотят праздновать, другие – хотят получить деньги за работу (для них это не бал, а пир во время чумы)", – писала кандидат в горсовет Вильнюса Ольга Веберене.

Шалуга сказал Delfi, что бюджет муниципалитета не связан с бюджетом "Вильнюсского общественного транспорта".

"Я не вижу тут никакой связи", – подчеркнул он.

Шалуга заметил, что раньше корпоратив проводили только для членов профсоюза. Профсоюз платил за него большую часть суммы. Однако несколько лет назад на него стали приглашать и работников муниципалитета, которые не являются членами профсоюза, поэтому его начала финансировать и администрация муниципалитета.

По словам Шалуги, больше всего шумихи вокруг мероприятия поднялось из-за оппозиционных политиков, которые раньше участвовали в вечеринках, и все было хорошо.

"Сейчас видимо перед муниципальными выборами решили сделать себе дешевую рекламу, я так думаю", – сказал он.

На вопрос, о ком из политиков он говорит, Шалуга не ответил.

"это обычная вечеринка, никакой сенсации я тут не вижу", – сказал он.