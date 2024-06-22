Вечер сказочной красоты в Клайпеде – 10 тысяч одетых в белое людей устроили грандиозный пир на берегу моря

Сказочно красивым пятничным вечером в Клайпеде тысячи клайпедчан и гостей города собрались на пляже возле северного причала. В самый длинный день года в Мелнраге был организован импровизированный ужин-пикник под открытым небом. Одетые в белое и нарядные участники устроили у ворот морского порта настоящий пир, а вокруг собралась толпа любопытных, чтобы посмотреть, что происходит. По неофициальным данным, на мероприятие зарегистрировалось около 10-11 тысяч человек.