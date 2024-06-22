2024.06.22 13:28

Вечер сказочной красоты в Клайпеде – 10 тысяч одетых в белое людей устроили грандиозный пир на берегу моря

 
любопытные собрались посмотреть, что здесь происходит
Клайпеда
Клайпеда
ФОТО: DELFI / Modesta Meškė

Сказочно красивым пятничным вечером в Клайпеде тысячи клайпедчан и гостей города собрались на пляже возле северного причала. В самый длинный день года в Мелнраге был организован импровизированный ужин-пикник под открытым небом. Одетые в белое и нарядные участники устроили у ворот морского порта настоящий пир, а вокруг собралась толпа любопытных, чтобы посмотреть, что происходит. По неофициальным данным, на мероприятие зарегистрировалось около 10-11 тысяч человек.

Это мероприятие посвящено 140-летию Белого маяка. Белый маяк когда-то стоял в конце северного причала, поэтому одежда гостей, столы и весь декор для пикника — белые. Кстати, Клайпеда и Неринга объявили этот год Годом маяков.

Клайпеда

Собравшиеся вечером самого длинного дня в году были в праздничном настроении и отдыхали, торжество сопровождалось музыкальным выступлением Леона Сомова. Как сообщил генеральный директор Дирекции порта Альгис Латакас, „это приглашение побыть вместе в один из самых длинных дней в году, наслаждаться хорошей музыкой и общением, вместе создавать традиции и гордиться тем, что мы морское государство“.

Клайпеда

Прийти на это мероприятие мог любой желающий, подготовившись, с хорошим настроением и заранее зарегистрировавшись.

Клайпеда

Организаторы рекомендовали участникам заранее принести с собой столы и стулья, белые пледы для пикника, о еде, напитках и декоре позаботиться самостоятельно. На мероприятие были приглашены все желающие – взрослые, дети и даже домашние животные.

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