Вдова с 12-летней дочерью оказалась в ужасной ситуации: сейчас все кардинально изменилось

Дом Марите купила 6 лет назад, когда ушла от пьющего мужа, живущего в той же деревне.

"Я жила с мужем 23 года. У нас было двое детей, но уважения ко мне у мужа не было. Мы жили в доме его родителей, он выгонял меня, обзывал. Бить не бил. Я сама не пью 15 лет, поэтому, поверьте, с пьющим мужем было очень тяжело. Поэтому мы ушли", – рассказала Марите, которой для этого шага потребовалось немало смелости.

Денег у нее не было. Однако неподалеку она нашла усадьбу и договорилась о цене - 6000 евро. Деньги выплатила в течение 3 лет. После того как Марите с дочерью ушла от мужа, их жизнь протекала спокойно, но недавно ситуация кардинально изменилась - обвалилась часть дома, потрескался фундамент.