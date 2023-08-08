Вдова с 12-летней дочерью оказалась в ужасной ситуации: сейчас все кардинально изменилось

Дом Марите купила 6 лет назад, когда ушла от пьющего мужа, живущего в той же деревне.
"Я жила с мужем 23 года. У нас было двое детей, но уважения ко мне у мужа не было. Мы жили в доме его родителей, он выгонял меня, обзывал. Бить не бил. Я сама не пью 15 лет, поэтому, поверьте, с пьющим мужем было очень тяжело. Поэтому мы ушли", – рассказала Марите, которой для этого шага потребовалось немало смелости.
Денег у нее не было. Однако неподалеку она нашла усадьбу и договорилась о цене - 6000 евро. Деньги выплатила в течение 3 лет. После того как Марите с дочерью ушла от мужа, их жизнь протекала спокойно, но недавно ситуация кардинально изменилась - обвалилась часть дома, потрескался фундамент.
"Летом еще ничего. Но скоро осень. Я работаю в Вильнюсе в пекарне одного торгового центра. Встаю в 2.30 ч., уезжаю в 3.40 ч. Домой приезжаю в 20 ч. и так – 4 дня подряд. В 4 выходных бегаю в лес. Дочку не беру с собой, балую ее, она еще ребенок. Поскольку я официально работаю, моя дочь в школе бесплатное питание не получает", – рассказала женщина.
Обвалившуюся часть дома она накрыла пленкой.
"Приезжали рабочие, сказали, нужно около 20 мешков цемента, специальная плита нужна. Я в строительстве не разбираюсь, понимаю, что мне одной это не под силу. Я благодарна за добрые слова, поддержку, это важно. Было бы хорошо, если бы кто-то помог деньгами или стройматериалами – была бы до конца жизни благодарна. Я должна выдержать ради дочери", – сказала Марите.
История женщины печальная. У нее всего четверо детей. Двое последних от мужа, с которым она жила в Кривиляй, он два года назад умер.
Усадьбу он оставил старшей дочери.
Еще двое детей - также от мужей, которые уже ушли в мир иной.
"Тут мне не везет. Трое детей уже взрослые, но они снимают жилье, обустраивают свою жизнь. Со мной осталась 12-летняя дочь. Я не сдамся, но если кто-то поможет – сделает доброе дело", – сказала Марите.
Женщина будет благодарна за любую помощь. Желающие связаться с Марите напрямую могут обращаться в редакцию AlytusPlius.lt. Можно перевести деньги на счет Marytė Jurgelevičienė LT 237300010150724741