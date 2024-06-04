Вчерашний ливень в Вильнюсе: некоторые улицы превратились в озера

Член группы Orų entuziastai на Facebook Инеса поделилась видео из микрорайона Фабийонишкес. На видео видно, что затоплена одна из улиц микрорайона. Женщина назвала видео „Море“. Она рассказала, что „море“ образовалось в течение 15 минут.

„Отличные новые дороги, просто фантастика“, – писала другая член группы Ольга.

„Непонятно, неужели это новая дорога. Такое количество воды, бегущей с горы, быстро в канализацию не уходит“, – ответил ей Ауримас.

„Кто-то должен был идти вброд и прочистить канализацию, но ведь все спешат! Ни у кого нет времени!“ – писал Витас.