Вчерашний ливень в Вильнюсе: некоторые улицы превратились в озера

Член группы Orų entuziastai на Facebook Инеса поделилась видео из микрорайона Фабийонишкес. На видео видно, что затоплена одна из улиц микрорайона. Женщина назвала видео „Море“. Она рассказала, что „море“ образовалось в течение 15 минут.
„Отличные новые дороги, просто фантастика“, – писала другая член группы Ольга.
„Непонятно, неужели это новая дорога. Такое количество воды, бегущей с горы, быстро в канализацию не уходит“, – ответил ей Ауримас.
„Кто-то должен был идти вброд и прочистить канализацию, но ведь все спешат! Ни у кого нет времени!“ – писал Витас.
Другие сообщали, что еще ни разу такого дождя в Вильнюсе не видели. Правда, в разных районах города выпало разное количество осадков – на юго-западе всего несколько капель, а на севере и северо-востоке осадки были обильными. Ливень был кратковременным, но очень сильным.
Вот еще одно видео из Павильниса. Им поделилась Патриция.
Эдита поделилась „репортажем“ из микрорайона Шешкине.
По словам Тересы, обильные осадки фиксировались и в Вильнюсском районе, она поделилась видео из Растиненай.
Видео присылали и читатели портала Delfi.