На видео можно увидеть, как веселится толпа людей, не соблюдая дистанцию и другие требования. На уличной террасе звучит музыка, большинство клиентов без масок.

Мужчина, который снял все это на видео, сказал, что просто проходил мимо бара и зашел посмотреть, что там происходит – раздававшиеся звуки не напоминали допустимые во время карантины.

"Мы там провели две минуты. Назвали всех дураками и ушли. Там на самом деле проходила вечеринка – посмотрите на видео", – сказал он Delfi.

Delfi связался с директором Movida Доминикой, которая сказал, что узнала об этом видео из СМИ.

"Люди, давайте жить дружно, без зависти? Это какое-то старое видео. Я не знаю, кто это сделал, может, конкуренты... Да, людей вчера было много. В какой-то момент может все выходили... Знаете, как это бывает. Было много студентов, приехавших по программе Erasmus. Мы соблюдали все требования. Видите ли, я не знаю, что это за видео ходит в интернете, мне все звонят..." – сказала собеседница.

Она уверена, что это старое видео.

"Я думаю, это старое видео. У нас есть очень злой сосед, который уже вызывал полицию. Полиция приезжала, но никаких нарушений не зафиксировала. И сейчас приезжала полиция, иду писать объяснительную в связи с этим видео. Как понимаю, придется идти в суд.

Вчера было немало студентов, приехавших по программе Erasmus, которые доказали, что живут в комнатах по 5 человек, я им разрешила сидеть вместе. Они обещали сегодня прислать документы, подтверждающие их слова", – сказала женщина.

На вопрос, точно ли вчера не было большой вечеринки, она сказала: "Мы ограничиваем количество людей внутри, но поскольку места у нас мало, некоторые люди заходят в туалет или идут к бару, может показаться, что людей много. Мы старались всех выгонять на улицу".