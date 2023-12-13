Вчера поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах в Клайпедской больнице и Вильнюсском суде

Как сообщили в Департаменте полиции, во вторник утром, около 8.27 час., в полицию поступило сообщение о том, что в Вильнюсском участковом суде заложена взрывчатка.

После проверки в здании не было обнаружено взрывчатых веществ и подозрительных предметов.

Еще одно сообщение о взрывчатке поступило в Клайпедскую больницу.

По предварительным данным, примерно в 22 час. в приемное отделение больницы позвонил человек, который заявил, что через 2 часа больница взорвется.