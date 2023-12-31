Важные предупреждения для тех, кто на Новый год едет в Палангу

И Паланга и Швянтои просят отдыхающих не закупаться фейерверками, чтобы не загрязнять курорты, для отдыхающих уже подготовили праздничные фейерверки.

"Паланга не меняет устоявшуюся традицию – будем праздновать на пирсе и любоваться фейерверками. Такая программа ежегодно привлекает в Палангу множество людей из разных уголков Литвы", – сказала директор Палангского центра культуры и молодежи Вита Петраускене.

Фейерверки начнутся 31 декабря в двенадцать часов ночи и будут радовать в течение 10 минут.

"Ведь гораздо приятнее смотреть такую грандиозную программу фейерверков, а не запускать свою пиротехнику и так загрязнять курорт. Мы призываем не покупать свои фейерверки. То, что вы увидите будет приятно для глаз и совершенно безопасно, в отличие от своей пиротехники", – сказала Петраускене, заметив, что город потратил на праздничные фейерверки 5000 евро.

Она рассказала, что не стоит делать на курорте.