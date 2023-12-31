Важные предупреждения для тех, кто на Новый год едет в Палангу

И Паланга и Швянтои просят отдыхающих не закупаться фейерверками, чтобы не загрязнять курорты, для отдыхающих уже подготовили праздничные фейерверки.
"Паланга не меняет устоявшуюся традицию – будем праздновать на пирсе и любоваться фейерверками. Такая программа ежегодно привлекает в Палангу множество людей из разных уголков Литвы", – сказала директор Палангского центра культуры и молодежи Вита Петраускене.
Фейерверки начнутся 31 декабря в двенадцать часов ночи и будут радовать в течение 10 минут.
"Ведь гораздо приятнее смотреть такую грандиозную программу фейерверков, а не запускать свою пиротехнику и так загрязнять курорт. Мы призываем не покупать свои фейерверки. То, что вы увидите будет приятно для глаз и совершенно безопасно, в отличие от своей пиротехники", – сказала Петраускене, заметив, что город потратил на праздничные фейерверки 5000 евро.
Она рассказала, что не стоит делать на курорте.
"Планируйте время празднования Нового года заранее – не откладывайте на последнюю минуту, чтобы не стоять в заторах. Если вы приедете 31 декабря в Палангу в 23.30 ч., попадете в заторы, но если приедете раньше, а после фейерверков никуда не будете спешить – все время будет ваше.
Можно погулять по Паланге, полюбоваться красивым парком Бирутес, морем. Многие в спешке не замечают всей этой красоты. "Перед праздниками хочется пожелать: "Не спешите и наслаждайтесь каждым мгновением", - сказала Петраускене.
В Паланге главная елка состоит из почти 200 живых елочек и украшена 12 000 лампочек.
В курзале, в Музее янтаря, в Палангском концертном зале состоятся концерты, развлечения приготовили рестораны и гостиницы. Там программа очень разнообразная: от Hiperbolė, Джорданы Буткуте, Руты Щёголевайте, Нийоле Парейгите, Мартинаса Каваляускаса и Габриэлюса Вагялиса до Индре Юодейкене.
Фейерверки ждут отдыхающих и в Швянтои. "Здесь они будут длиться не так долго, как в Паланге, потому что община здесь меньше, гостей бывает меньше. Мы предлагаем жителям выйти из домов, встретить Новый год с соседями", – сказала Петраускене.
В Ниде, Юодкранте и Клайпеде фейерверков не будет, вместо них ждет лазерное шоу.