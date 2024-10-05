2024.10.05 17:20

Важные изменения в общественном транспорте: деньги за билеты больше не будут возвращать в некоторых местах

 
ru.DELFI.lt
оплата в общественном транспорте
оплата в общественном транспорте
ФОТО: Robertas Narmontas | Delfi

Предприятие самоуправления Susisiekimos paslaugos (JUDU) сообщает, что для упрощения процесса для клиентов внесены важные изменения, касающиеся возврата денег за билеты, приобретенные в точках распространения: Narvesen, Lietuvos spauda, MAXIMA, RIMI, Aibė, сообщает портал MadeinVilnius.

„Деньги больше не будут возвращаться в точках продаж дистрибьюторов - отныне достаточно будет заполнить специальную форму запроса на сайте www.judu.lt“, - сообщает Susisiekimo paslaugos“.

Изменения вступят в силу с 7 октября.

Susiekimo paslaugos также сообщает клиентам, у которых нет возможности заполнить электронную форму, приглашаем обратиться в центры обслуживания клиентов JUDU:

• пр. Гедиминаса, 9А (площадь Винцаса Кудирки)

•ул. Гележинкяле, 16 (Вильнюсский железнодорожный вокзал)

• Проспект Конституцийос, 3, 1 этаж (Вильнюсское городское самоуправление)

Susiekimo paslaugos напоминает, что вернуть деньги можно только за неактивированные билеты, если с момента их покупки прошло не более 14 календарных дней.

Возврат денежных средств будет осуществлен на банковский счет клиента, который должен быть указан в онлайн-форме или предоставлен сотрудниками центра обслуживания клиентов.

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