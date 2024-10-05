Важные изменения в общественном транспорте: деньги за билеты больше не будут возвращать в некоторых местах

„Деньги больше не будут возвращаться в точках продаж дистрибьюторов - отныне достаточно будет заполнить специальную форму запроса на сайте www.judu.lt“, - сообщает Susisiekimo paslaugos“.

Изменения вступят в силу с 7 октября.

Susiekimo paslaugos также сообщает клиентам, у которых нет возможности заполнить электронную форму, приглашаем обратиться в центры обслуживания клиентов JUDU: • пр. Гедиминаса, 9А (площадь Винцаса Кудирки) •ул. Гележинкяле, 16 (Вильнюсский железнодорожный вокзал) • Проспект Конституцийос, 3, 1 этаж (Вильнюсское городское самоуправление)

Susiekimo paslaugos напоминает, что вернуть деньги можно только за неактивированные билеты, если с момента их покупки прошло не более 14 календарных дней.