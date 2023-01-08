Важно знать: что значит код SSSS на посадочном талоне

SSSS расшифровывается, как Secondary Security Screening Selection - отобран для вторичного досмотра. Пассажиры с таким кодом на посадочном талоне проводят в аэропорту как минимум на 30 минут больше времени.
Официальные причины появления такого кода не называют и не объясняют, но некоторые эксперты говорят, что этому есть несколько причин:
– если заказывают билет в последнюю минуту,
– если заказывают международный перелет в одну сторону,
– если в аэропорту покупают билеты за наличные,
– если люди ездят в страны повышенного риска,
– код может появиться на талоне и в результате выборочной проверки.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Nusižiūrėjo butą Vilniuje, bet nežinojo, kas už to slepiasi: kada namų pirkimas virsta negailestinga loterija ekspertai dalinasi reikšminga informacija apie paskolas ir būsto draudimą
TOP новостей
О повышении пенсионного возраста надо думать уже сейчас: экономист предлагает выход
О повышении пенсионного возраста надо думать уже...
Онкоиммунолог: в Китае сейчас переполнены больницы, крематории не успевают оказывать услуги
Врач-онкоиммунолог Национального онкоинститута Марюс...
После праздников торговцы рассказали, что жители покупали в декабре
Праздники прошли, сейчас торговцы считают прибыль. В...
Детектив цен на сливочное масло заставил предпринимателя поделиться подсчетами
Сколько на самом деле стоит сливочное масло , какую...
Министр культуры Литвы предлагает поместить русскую культуру "в карантин"
Министр культуры Литвы Симонас Кайрис сказал, что во...