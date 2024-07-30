2024.07.30 07:00

Важно: в Каунасе вводят налог за проезд через Старый город

 
ru.DELFI.lt
Eismas Kauno senamiestyje
Eismas Kauno senamiestyje
ФОТО: Kas vyksta Kaune / Rokas Tenys

В Старом городе Каунаса на въезде и выезде с ул. Шв. Гертрудос, Гимназиёс-Бирштоно и проспекта Караляус Миндауго, появилась зона низкой эмиссии. С 1 августа каждый раз за проезд по Старому городу придется платить 2 евро.

С 1 августа будут работать 10 мест распознавания транспорта. Они появятся на ул. A.Якшто, M.Валанчаус, Кумялю, M.Даукшос, Й.Яблонскё, Курпю, Палангос, Л.Заменхофо, на въезде на проспект Караляус Миндауго у улицы Алексото.

Водителей о въезде в платную зону будут информировать табло “Платная зона 2 евро“ (Mokama zona 2 Eur) и другие информационные знаки.

За услугу можно будет заплатить с помощью мобильного приложения, смс-сообщения или на сайте parkavimaskaune.lt.

В течение 7 календарных дней можно проверить наличие долга и заплатить сразу за все въезды в приложении carOne и на сайте Parkavimas Kaune.

Если вы выберете расчет по интернету, надо создать профиль и ввести номер машины. В таком случае система автоматически сформирует счет.

Eismas Kauno senamiestyje

Льготы будут предусмотрены для жителей этой зоны и юридических лиц, у которых там есть недвижимость, для владельцев электромобилей, автомобилей служб помощи, инвалидов. Владельцам гибридов никаких льгот не предусмотрено.

Если у человека на этой территории есть участок земли, то он сможет получить столько разрешений, сколько мест для парковки есть на его участке.

Все желающие получить льготы должны зарегистрироваться на сайте parkavimaskaune.lt.

Мотоциклистам за въезд платить не надо.

Mokamas įvažiavimas į Kauno senamiestį

Eismas Kauno senamiestyje

За въезд придется платить курьерам, такси и водителям, предоставляющим услуги подвоза, поэтому эти услуги подорожают.

Представитель каршеринговой компании CityBee Грета Янушкайте-Карвялене сказала, что решение Каунаса их неприятно удивило, а систему надо усовершенствовать.

Eismas Kauno senamiestyje

Представители Bolt сказали, что если бы для водителей, предоставляющих услуги подвоза сделали исключения, то это побудило бы жителей реже пользоваться своими автомобилями.

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