Важно: неухоженные могилы спустя некоторое время могут превратиться в место захоронения другого человека

После изменения порядка муниципалитеты уже несколько лет проводят мониторинг заброшенных могил. Хотя, по словам их представителей, практически никто еще не получил право быть похороненным в могиле другой семьи, это, похоже, грозит ряду оставленных без присмотра и заброшенных могил.

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Как отметили в комментарии порталу представители Минприроды, лица, желающие присмотреть за неухоженной могилой, должны письменно обратиться в инстанцию, присматривающую за могилой, спустя 20 рабочих дней после публикации решения об объявлении могилы оставленной без присмотра.

Однако до тех пор комиссия, созданная муниципалитетом, должна следить за заброшенными могилами в течение нескольких лет, а затем публиковать списки могил со статусом оставленных без присмотра. Приоритет отдается родственникам похороненных здесь людей, которые хотят ухаживать за заброшенной могилой.

Apleistos Pumpėnų kapinės © Paulius Masiulis

"Они должны указать данные неприсматриваемой могилы, которые они хотят привести. Они опубликова на сайте. Муниципальный исполнительный орган или уполномоченное им лицо, религиозная община или объединение принимает решение о присмотре за неухоженной могилой в течение 20 рабочих дней от установленного срока, отдавая приоритет родственникам лиц, похороненных на там, и / или родственникам лиц, похороненных на этом кладбище и информирует заявителей в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения", - комментируют в ведомстве.

Если таких запросов после публикации на сайте муниципалитета информации об оставленных без присмотра могилах не будет, за ними продолжают следить в общем порядке. Однако, если человек получает разрешение ухаживать за заброшенной могилой, к нему применяются несколько правил.

"Лицо, которому предоставлено право присматривать за неухоженной могилой, может просить о том, чтобы там было разрешено захоронение. Разрешение на захоронение на оставленной без присмотра могиле выдается, если, согласно Правилам управления кладбищем, прошло не менее 25 лет после последнего захоронения", - заявили в Минприроды.

Как указано, "период покоя" могилы - это время, в течение которого человеческие останки разлагаются до костей.

"Конкретная продолжительность "периода покоя" могилы на кладбище с учетом состава почвы и наличия у погребенного в могиле опасного или особо опасного инфекционного заболевания определяется смотрителем кладбища по результатам гидрогеологическего исследования и выводом Национального центра общественного здравоохранения. "Период покоя" могилы не может быть менее 25 лет", - отмечают в ведомстве.