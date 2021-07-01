Важно: на визит в "Содру" надо записаться заранее

"Те наши клиенты, которые в силу разных проблем не могут пользоваться интернет-услугами, нуждаются в контактных услугах. Наши отделения работают с 1 июня, ежедневно мы принимаем по 1700 жителей. Мы просим клиентов регистрироваться заранее - это не только гарантирует безопасность, но и экономит время", – сказал представитель "Содры" Эвадас Микутис.

Зарегистрироваться на визит можно по интернету www.sodra.lt/registracija, или по телефонам 1883 или (+370) 5 250 0883.

Важно знать - в помещение можно входить только в маске, нужно дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию.