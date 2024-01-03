Важно для выпускников: продлен срок для принятия решения

В этом году было решено продлить крайний срок, ко которого можно выбрать экзамены на аттестат зрелости, так как еще не все выпускники успели определиться. В течение этого времени можно также и изменить первоначальное решение.
В этом году особенно актуальным является экзамен по математике. В отличие от предыдущих лет, в 2024 году вступительный экзамен по математике потребуется для поступления как на бесплатные места в высшие учебные заведения, так и на платные.
В 2024 году абитуриенты, претендующие на места в государственных и негосударственных высших учебных заведениях, должны будут сдать 3 государственных экзамена на аттестат зрелости: по литовскому языку и литературе, по математике (не касается абитуриентов-художников), а также — экзамену по выбору.
Если же выпускник хочет только получить аттестат зрелости, но не собирается поступать в высшее учебное заведение, то ему надо будет сдать 2 (школьных) экзамена: обязательный экзамен по литовскому языку и литературе и еще один предметный экзамен либо подготовить выпускную письменную работу.