Важно для родителей и опекунов: какие выплаты полагаются на детей

Увеличились выплаты для опекунов

С начала 2024 года размера базовых социальных выплат увеличился с 49 до 55 евро, после этого увеличились выплаты на детей, которые живут в домах опеки, семействах или в семьях: на детей до 6 лет до 286 евро в месяц, 6-12 лет – до 330 евро, на 12-18 лет, детей-инвалидов, независимо от возраста, до 24 лет если они учатся – 357,5 евро.

Надбавки на опеку

Если ребенка опекают в семье, семейства, в доме опеки (у дежурных опекунов) то на опеку полагается надбавка в размере 220 евро. Эти деньги выплачивают не ребенку, а опекуну. Ее опекуны могут получать, пока опекаемому не исполнится 23 года.

Выплаты на опеку, совпадающие с выплатами, которые выплачивают после рождения ребенка