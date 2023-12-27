Важно для путешественников: сертификат — это экономия времени

Специалисты больничных касс отмечают, что нередки случаи, когда застрахованные в системе обязательного медицинского страхования жители Литвы едут в европейские страны, не взяв с собой Европейскую карту медицинского страхования (ESDK). И у них часто возникают вопросы о том, насколько надежен сертификат, заменяющий карту, будет ли документ действителен в случае проблем со здоровьем и не возникнет ли каких-либо осложнений.
"Как и Европейская карта медицинского страхования, сертификат подтверждает право человека, застрахованного обязательным медицинским страхованием, на получение экстренной медицинской помощи в странах Европейского союза, а также в Лихтенштейне, Исландии, Норвегии, Швейцарии и Великобритании. Поэтому в случае травмы или заболевания сертификат, предъявленный в иностранном медицинском учреждении, будет гарантией того, что необходимая помощь будет оказана и оплачена в порядке и по тарифам, установленным законодательством этой страны", — говорит Инеса Бычкова, заведующая отделом обслуживания населения Клайпедского территориального фонда пациентов.
Специалист подчеркивает, что право на получение экстренной медицинской помощи не включает в себя медицинские услуги, предоставляемые вне государственной системы здравоохранения, за которые население должно платить самостоятельно. Оно также не покрывает страховые взносы (сборы) пациента и транспортные расходы, если в результате несчастного случая или болезни за границей пациент вынужден ехать домой.
Как заказать сертификат?
На сайте Больничных касс вы можете войти в систему электронных услуг через онлайн-банкинг, с помощью электронной подписи или мобильной электронной подписи. При входе в систему можно просматривать только свои личные данные.
Если войти в систему и заказать сертификат не удается, вы можете обратиться в местное отделение государственного медицинского страхования в стране вашего пребывания. Это учреждение, а при необходимости и медицинское учреждение в европейской стране, свяжется с территориальной кассой медицинского страхования по месту жительства человека, чтобы запросить сертификат ESDK.
Важно знать, что сертификат действителен до последнего дня текущего месяца, поэтому в следующем месяце его нужно будет оформить заново.
В период, на который запрашивается сертификат, проживающий в Литве человек должен быть застрахован обязательным медицинским страхованием.
Можно ли создать сертификат для ребенка?
Если один из родителей войдет в систему электронных услуг, то он сможно создать сертификат и для своих несовершеннолетних детей. Когда вы выберете создание сертификата в электронных услугах, вам нужно будет поставить галочку в поле "Пожалуйста, создайте сертификат ESDK для несовершеннолетних детей в моей семье" („prašau suformuoti sertifikatą laikinai pakeičiantį ESDK, nepilnamečiams mano šeimos nariams“).
Что делать, если медицинское учреждение выставило мне счет за экстренные медицинские услуги?
Если житель Литвы, застрахованный обязательным медицинским страхованием во время пребывания в Европе, получит от медицинского учреждения счет за экстренную медицинскую помощь, он должен будет оплатить его самостоятельно. Однако и в этом случае по возвращении в Литву вы можете обратиться за возмещением расходов в территориальную больничную кассу по месту жительства. Для этого необходимо подать заявление, документ, удостоверяющий личность, копии медицинских карт (выписок) об оказанных за границей услугах, а также полученные счета и документы, подтверждающие их оплату.