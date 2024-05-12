Важно для покупателей микрозелени: остерегайтесь плесени

К семенам, из которых будут выращены ростки, побеги или микрозелень, и к самим готовым продуктам предъявляются очень строгие требования безопасности, которые регулируются специальным законодательством на территории ЕС. Для семян, предназначенных для проращивания, требуются лабораторные тесты на наличие Salmonella spp., кишечной палочки, продуцирующей Шига токсин (STEC) и веротоксин-продуцирующей кишечной палочки. В то же время для ростков, помимо вышеперечисленных тестов, обязательным является тестирование на Листериоз (Listeria monocytogenes).