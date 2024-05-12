Важно для покупателей микрозелени: остерегайтесь плесени

К семенам, из которых будут выращены ростки, побеги или микрозелень, и к самим готовым продуктам предъявляются очень строгие требования безопасности, которые регулируются специальным законодательством на территории ЕС. Для семян, предназначенных для проращивания, требуются лабораторные тесты на наличие Salmonella spp., кишечной палочки, продуцирующей Шига токсин (STEC) и веротоксин-продуцирующей кишечной палочки. В то же время для ростков, помимо вышеперечисленных тестов, обязательным является тестирование на Листериоз (Listeria monocytogenes).
Особые требования обусловлены потенциальным риском для здоровья человека, поскольку выращивание рассады способствует быстрому размножению опасных пищевых патогенов. Тепло и влажность способствуют размножению вышеупомянутых сальмонелл, эшерихий и других. Производитель и продавец саженцев, побегов и микрозелени обязан следить за тем, чтобы на рынок поступала только безопасная и высококачественная продукция.
Перед покупкой свежей продукции потребитель должен обратить внимание на следующие аспекты: отсутствие признаков гниения или плесени, отсутствие видимых посторонних предметов, вредителей, избыточной внешней влажности, а также отсутствие неприятных запахов и вкуса.
Маркировка этих продуктов должна содержать название продукта, особые условия хранения и/или потребления, название и адрес производителя или дистрибьютора, срок годности и т.д.
Государственная продовольственно-ветеринарная служба также напоминает, что только предприятия пищевой промышленности, уполномоченные службой, имеют право продавать пророщенные семена и продукцию. Информацию о продавцах и производителях можно найти здесь.