Важно: 20 000 жителей Литвы должны поменять идентификационные карты

„Тем, у кого были идентификационные карты с сертификатом ключа электронной подписи, если они обратятся до конца года, карты поменяют бесплатно, не придется платить 10 евро. А если граждане обратятся до 22 июля – это срок действия ключа ЭЦП – то смогут пользоваться старой картой, пока им будут делать новую. (...) Остальным жителям карты менять не надо“, – сказала LRT Гудзинскайте.
„Речь идет только о тех гражданах, которые хотят использовать идентификационную карту для подписания электронных документов“, – сказала она, заметив, что менять такие карты надо из-за ужесточения требований ЕС и обновления технологий.
Она подчеркнула, что этот вопрос актуален только для тех, кто пользуется ключом ЭЦП. В Литве выдано около 20 000 таких документов, а карты, выданные до 2 сентября 2022 г. уже должны были заменить до июля 2023 г.
„Им, к сожалению, тоже придется менять карты“, – заметила Гудзинскайте.
Ранее сообщалось, что платить за замену карты не надо, если ее заказывают в обычном порядке, а заявки поданы не позднее 1 января 2025 г. Если жители захотят поменять карту в течение 5 или 1 дня, то придется платить 60 или 100 евро.
На прошлой неделе ЕС ужесточил требования к безопасности носителям ключа ЭЦП, поэтому карты, выданные до 1 января 2024 г. действительны только до 23 июля 2024 года.