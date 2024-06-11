2024.06.11 09:55

Важно: 20 000 жителей Литвы должны поменять идентификационные карты

 
ru.DELFI.lt
Asmens tapatybės kortelė
Asmens tapatybės kortelė
ФОТО: DELFI / Šarūnas Mažeika

Жители Литвы, которые в период с сентябре 2022 до конца 2023 года получили идентификационные карты с сертификатом ключа электронной подписи (ключа ЭЦП), должны поменять их, сообщает Департамент миграции. Глава департамента Эвелина Гудзинскайте заметила, что до конца этого года поменять документы можно бесплатно.

„Тем, у кого были идентификационные карты с сертификатом ключа электронной подписи, если они обратятся до конца года, карты поменяют бесплатно, не придется платить 10 евро. А если граждане обратятся до 22 июля – это срок действия ключа ЭЦП – то смогут пользоваться старой картой, пока им будут делать новую. (...) Остальным жителям карты менять не надо“, – сказала LRT Гудзинскайте.

„Речь идет только о тех гражданах, которые хотят использовать идентификационную карту для подписания электронных документов“, – сказала она, заметив, что менять такие карты надо из-за ужесточения требований ЕС и обновления технологий.

Она подчеркнула, что этот вопрос актуален только для тех, кто пользуется ключом ЭЦП. В Литве выдано около 20 000 таких документов, а карты, выданные до 2 сентября 2022 г. уже должны были заменить до июля 2023 г.

„Им, к сожалению, тоже придется менять карты“, – заметила Гудзинскайте.

Ранее сообщалось, что платить за замену карты не надо, если ее заказывают в обычном порядке, а заявки поданы не позднее 1 января 2025 г. Если жители захотят поменять карту в течение 5 или 1 дня, то придется платить 60 или 100 евро.

На прошлой неделе ЕС ужесточил требования к безопасности носителям ключа ЭЦП, поэтому карты, выданные до 1 января 2024 г. действительны только до 23 июля 2024 года.

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