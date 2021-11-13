Движение на дороге будет остановлено с 22.00 субботы до 06.30 воскресенья.

"Будет период, когда этот участок нельзя будет проехать, придется ехать по окрестным дорогам", - сказал BNS директор администрации Электренайского самоуправления Гедиминас Раткявичюс.

По его словам, водителям придется проехать около 10 километров, чтобы объехать закрытый участок дороги.

"По данным Дирекции автомобильных дорог, это может быть около пяти километров, а может быть и больше - до десяти", - сказал глава городской администрации.

В конце октября Дирекция автомобильных дорог Литвы объявила, что состояние виадука, ограничивающего в настоящее время вес большегрузных автомобилей, является худшим на всей сети государственных дорог.

По данным дирекции, этот виадук и подъездные пути к нему будут реконструированы почти на 10,5 млн евро, также будет установлена ​​инфраструктура для пешеходов и велосипедистов, шумоизоляция и освещение.

Помимо прочего, существующие перекрестки будут реконструированы на кольцевых развязках, установят освещение.

Полагается, что реализация реконструкции улучшит условия движения как для транзитного, так и для местного транспорта, снизит вероятность дорожно-транспортных происшествий и улучшит условия для пешеходов и велосипедистов.

Планируется, что реконструкция продлится больше года.