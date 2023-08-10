Важная новость для водителей: предлагается ввести обязательное страхование самокатов

Подорожает ли в результате страховка, и какие самокаты надо будет страховать?

По словам вице-министра финансов Вайды Маркявичене, в пакете обязательного страхования появятся и до сих пор не регистрировавшиеся транспортные средства, например, электросамокаты. Но, по ее словам, не все их надо будет страховать в обязательном порядке – это требование распространится на более быстрые и тяжелые модели, например, развивающие скорость больше 25 км/ч и весом больше 25 кг и скоростью 14 км/ч.

"Популярные самокаты, которые мы видим на дорогах чаще всего, страховать не придется. В систему обязательного страхования включат большие и быстрые электросамокаты, поскольку они представляют больше риска. Их придется страховать в обязательном порядке", – сказала Маркявичене.

Для осуществления директивы ЕС увеличат и выплачиваемые суммы страховки за нанесенный ущерб.