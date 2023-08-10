Важная новость для водителей: предлагается ввести обязательное страхование самокатов

Подорожает ли в результате страховка, и какие самокаты надо будет страховать?
По словам вице-министра финансов Вайды Маркявичене, в пакете обязательного страхования появятся и до сих пор не регистрировавшиеся транспортные средства, например, электросамокаты. Но, по ее словам, не все их надо будет страховать в обязательном порядке – это требование распространится на более быстрые и тяжелые модели, например, развивающие скорость больше 25 км/ч и весом больше 25 кг и скоростью 14 км/ч.
"Популярные самокаты, которые мы видим на дорогах чаще всего, страховать не придется. В систему обязательного страхования включат большие и быстрые электросамокаты, поскольку они представляют больше риска. Их придется страховать в обязательном порядке", – сказала Маркявичене.
Для осуществления директивы ЕС увеличат и выплачиваемые суммы страховки за нанесенный ущерб.
"Согласно директиве минимальная сумма выплаты в случае нанесения ущерба человеку составит 6,450 млн. евро, а в случае нанесения ущерба имуществу - 1,3 млн. евро. Поскольку есть такая возможность, мы в Литве устанавливаем эти суммы как максимальные", – заметила вице--министр.
По словам Маркявичене, до сих пор максимальной суммой ущерба человеку были 5 млн. евро, а имуществу - 1 млн. евро, но в Литве подобные суммы выплачивались редко, известен лишь один подобный случай.
Вице-министр заметила, что страховые выплаты автоматически не вырастут, поскольку повышают лишь максимальный лимит.
Согласно статистике, средняя сумма нанесенного ущерба составляет 1300 евро.
Между тем средний ущерб, наносимый зарегистрированными в Литве транспортными средствами, в Европе составляет около 4500 евро.
Вице-министр сказала, что из-за этих изменений стоимость страховки не должна увеличиться.
"Сколько будет стоить страховка больших и мощных электросамокатов выяснится тогда, когда страховые компании оценят риски, статистику ДТП, количество таких транспортных средств и посчитают максимальные страховые выплаты", – пояснила она