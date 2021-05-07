aA
В Литве увеличивается срок возможной регистрации к специалистам. Отныне на регистрацию к врачам-специалистам у пациента будет не 30, а 60 дней, сообщает Минздрав Литвы.
Важная новость для пациентов: увеличивается срок возможной регистрации к специалистам
© DELFI / Andrius Ufartas

Цель поправок - экономия времени семейного врача, чтобы не пришлось переписывать направление, в случае, когда человек не успевает зарегистрироваться на консультацию специалиста. Также это экономия времени пациента - ему не придется повторно обращаться к врачу с той же проблемой.

Кроме того, во время карантина продлевать рецепты на назначенные врачом лекарства сможет медсестра. Это можно сделать как во время удаленной, так и во время контактной консультации.

Пациенты могут регистрироваться к врачам-специалистам через систему предварительной регистрации (IPR IS). Можно зарегистрироваться к врачу в поликлинике и по телефону.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Arūnas Dulkys

Глава Минздрава Литвы: даже после вакцинации к прежней жизни не вернемся (17)

"Вакцинация во всех случаях не поможет. Не будет...

"Вакцина на карте": как с коронавирусом справляются в Азербайджане? (1)

На связи со студией Delfi в Вильнюсе известный в...

После тяжелой формы COVID-19 попасть в санаторий в Литве невозможно - причина кроется в новом порядке (19)

В прошлый четверг отец жительницы Вильнюса Карины был...

В Вильнюсе открылся новый рынок – завидовать будут все страны Балтии (73)

В Вильнюсе открылось модное и привлекательное место...

Коронавирус в Литве: 1244 новых случая, скончались 15 человек (17)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1244 новых случая...