Важная информация: когда за медицинские услуги придется платить и застрахованным жителям Литвы

"Такие вопросы поступают каждый день", – сказал представитель Клайпедского отделения ЛБК Кястутис Спейчис.

По словам специалиста, жители должны знать, что в медучреждениях, которые заключили договор с ЛБК, услуги пациентам, которые платят ОНЗ, оплачивают из фонда ОНЗ. Если человек застрахован и получил от семейного врача направление к специалисту, то в большинстве случаев услуги специалистов, стационаров, анализы и пр. будут бесплатными.

"Если пациенту сказали, что ему надо заплатить за услугу, мы рекомендуем не спешить с оплатой и не ставить подпись на листе с согласием. Сначала узнайте, почему вы должны заплатить", – сказал Спейчис.

Каждый из нас имеет право получить информацию у медучреждения, в которое обращается о бесплатных и платных/частично платных услугах. Перед тем, как пациенту предлагают дорогие услуги, его должны ознакомить с разницей в цене между оплачиваемой из фонда ОНЗ услугой и предложенной дорогой.

В помещении медучреждения на видном месте должна быть размещена информация о предоставляемых услугах, которые оплачивает ЛБК.

"Если пациенту не предоставили информацию, можно письменно обратиться с этим вопросом к руководителю учреждения. Если ответ его не удовлетворяет, пациент может письменно обратиться ЛБК", – сказал специалист.

Он напоминает, что если у пациента незаконно взяли деньги за предоставленные услуги, их ему должмны вернуть.