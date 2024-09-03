Важная информация для вильнюсских, каунасских и клайпедских водителей: эти места в городах лучше объезжать

Delfi составил списки ремонтируемых дорог в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. Эти дороги водителям лучше всего объезжать, чтобы не стоять в заторах.
Вильнюс
Ремонт ведется на улицах:
ул. Сукилелю, около дома номер 7 (с 28 марта до 31 декабря);
ул. Львово, 17 (с 9 мая до 31 декабря);
ул. Атейтес, 10 (с 9 до 31 декабря);
ул. Лепкальнё, 15 (с 9 мая до 31 декабря);
ул. Мишко (с 3 июня до 30 сентября);
на части ул. Буйвидишкю от проспекта Лайсвес до ул. Озо (в двух местах) (с 17 июня до 18 октября);
на части ул. Озо от л. Буйвидишкю до ул Сесикю (с 17 июня до 18 октября);
ул. Рёвоню (с 28 июня до 15 декабря);
ул. Жирмуну, около здания 70C (с 3 июля до 31 декабря);
проспект Лайсвес, 10 (с 8 июля до 31 декабря);
перекресток ул. Жальгирё–Калварию (с 27 июля до 9 сентября);
на участке ул. Калварию от ул. Жальгирё до перекрестка Упес-Жвяю (с 28 июля до 23 сентября);
проспект Конституции (с 5 августа до 19 сентября);
ул. Смалинес (с 7 августа до 7 декабря);
Неменчинское шоссе, 76 (с 12августа до 12 сентября);
ул. Архитекту (с 19 августа до 7 декабря);
на участке ул. Тилто от nул. Вильняус до Тилто, 21 (два места) (с 26 августа до 31 декабря).
В ближайшее время завершатся работы на ул. Жрмайтес, А.Гоштауто, Й.Ясинскё, Л.Асанавичютес, Видуно, Шейминишкю, Карейвю. По его словам, до середины сентября техника должна покинуть и проспект Конституции, а также ул. Прамонес.
Каунас
По данным Каунасского муниципалитета работы проводят:
Ванджёгальское шоссе (весь участок);
перекресток Б.Бразджёнё и Виюку (в сторону Бивулю);
ул. Минтес рато (весь участок);
ул. Веё (весь участок);
ул. Лубину (весь участок);
ул. Ширвинту (весь участок);
ул. Довидайчё (весь участок);
ул. Дарбининку (весь участок);
ул. Капсу (весь участок);
ул. Гелю рато (весь участок);
ул. Битининку (весь участок).
Представители муниципалитета сказали, что ремонт будет длиться и осенью, поскольку летом все сделать невозможно.
Клайпеда
Ремонт ведется на дорогах:
ул. Парижяус Комунос (капитальный ремонт в разных участках, до следующего года);
ул. Жардининку (весь участок, ремонт до октября);
ул. С.Шимкаус (работы на площади около Дворца бракосочетаний, ограничения ждут в первые две недели сентября);
на ул. Саусё 15-осёс, Веё, Поилсё, Спортининку ремонтируют тротуары.