2024.09.03 11:29

Важная информация для вильнюсских, каунасских и клайпедских водителей: эти места в городах лучше объезжать

 
Шарунас Мяшкис
ru.DELFI.lt
Eismas draudžiamas, kelio remonto darbai
Eismas draudžiamas, kelio remonto darbai
ФОТО: R. Tenio/Delfi arch. nuotr.

В начале учебного года в крупных городах Литвы движение стало интенсивнее. Как и ежегодно после летних каникул на учебу и на работу вернулись горожане, которым больше времени придется провести в заторах, а ситуацию осложняет ремонт дорог.

Delfi составил списки ремонтируемых дорог в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. Эти дороги водителям лучше всего объезжать, чтобы не стоять в заторах.

Vilniaus gatvių remontas

Вильнюс

Ремонт ведется на улицах:

  • ул. Сукилелю, около дома номер 7 (с 28 марта до 31 декабря);

  • ул. Львово, 17 (с 9 мая до 31 декабря);

  • ул. Атейтес, 10 (с 9 до 31 декабря);

  • ул. Лепкальнё, 15 (с 9 мая до 31 декабря);

  • ул. Мишко (с 3 июня до 30 сентября);

  • на части ул. Буйвидишкю от проспекта Лайсвес до ул. Озо (в двух местах) (с 17 июня до 18 октября);

  • на части ул. Озо от л. Буйвидишкю до ул Сесикю (с 17 июня до 18 октября);

  • ул. Рёвоню (с 28 июня до 15 декабря);

  • ул. Жирмуну, около здания 70C (с 3 июля до 31 декабря);

  • проспект Лайсвес, 10 (с 8 июля до 31 декабря);

  • перекресток ул. Жальгирё–Калварию (с 27 июля до 9 сентября);

  • на участке ул. Калварию от ул. Жальгирё до перекрестка Упес-Жвяю (с 28 июля до 23 сентября);

  • проспект Конституции (с 5 августа до 19 сентября);

  • ул. Смалинес (с 7 августа до 7 декабря);

  • Неменчинское шоссе, 76 (с 12августа до 12 сентября);

  • ул. Архитекту (с 19 августа до 7 декабря);

  • на участке ул. Тилто от nул. Вильняус до Тилто, 21 (два места) (с 26 августа до 31 декабря).

Gatvių remontas Vilniuje

В ближайшее время завершатся работы на ул. Жрмайтес, А.Гоштауто, Й.Ясинскё, Л.Асанавичютес, Видуно, Шейминишкю, Карейвю. По его словам, до середины сентября техника должна покинуть и проспект Конституции, а также ул. Прамонес.

Kelio remontas

Каунас

По данным Каунасского муниципалитета работы проводят:

  • Ванджёгальское шоссе (весь участок);

  • перекресток Б.Бразджёнё и Виюку (в сторону Бивулю);

  • ул. Минтес рато (весь участок);

  • ул. Веё (весь участок);

  • ул. Лубину (весь участок);

  • ул. Ширвинту (весь участок);

  • ул. Довидайчё (весь участок);

  • ул. Дарбининку (весь участок);

  • ул. Капсу (весь участок);

  • ул. Гелю рато (весь участок);

  • ул. Битининку (весь участок).

Kelio darbai

Представители муниципалитета сказали, что ремонт будет длиться и осенью, поскольку летом все сделать невозможно.

Remontuojama gatvė

Клайпеда

Ремонт ведется на дорогах:

  • ул. Парижяус Комунос (капитальный ремонт в разных участках, до следующего года);

  • ул. Жардининку (весь участок, ремонт до октября);

  • ул. С.Шимкаус (работы на площади около Дворца бракосочетаний, ограничения ждут в первые две недели сентября);

  • на ул. Саусё 15-осёс, Веё, Поилсё, Спортининку ремонтируют тротуары.

Asfaltas

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