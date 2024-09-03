Важная информация для вильнюсских, каунасских и клайпедских водителей: эти места в городах лучше объезжать

ул. Сукилелю, около дома номер 7 (с 28 марта до 31 декабря);

ул. Львово, 17 (с 9 мая до 31 декабря);

ул. Атейтес, 10 (с 9 до 31 декабря);

ул. Лепкальнё, 15 (с 9 мая до 31 декабря);

ул. Мишко (с 3 июня до 30 сентября);

на части ул. Буйвидишкю от проспекта Лайсвес до ул. Озо (в двух местах) (с 17 июня до 18 октября);

на части ул. Озо от л. Буйвидишкю до ул Сесикю (с 17 июня до 18 октября);

ул. Рёвоню (с 28 июня до 15 декабря);

ул. Жирмуну, около здания 70C (с 3 июля до 31 декабря);

проспект Лайсвес, 10 (с 8 июля до 31 декабря);

перекресток ул. Жальгирё–Калварию (с 27 июля до 9 сентября);

на участке ул. Калварию от ул. Жальгирё до перекрестка Упес-Жвяю (с 28 июля до 23 сентября);

проспект Конституции (с 5 августа до 19 сентября);

ул. Смалинес (с 7 августа до 7 декабря);

Неменчинское шоссе, 76 (с 12августа до 12 сентября);

ул. Архитекту (с 19 августа до 7 декабря);