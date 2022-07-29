Ограничения будут действовать с 23:00 ч. 3 августа 2022 г. по 6:00 ч. 4 августа 2022 г.; с 23:00 ч. 4 августа 2022 г. 2022 m. до 6:00 ч. 5 августа 2022 года; с 23:00 ч. 5 августа 2022г. до 6:00 ч. 6 августа 2022 года, во время работ будет закрыто движение в направлении Вильнюс-Каунас.

В это время все машины будут направлять по районной дороге Nr. 4717 Вевис–Казокишкес–Папарчай–Жасляй и другим объездным дорогам.

Участников движения просят руководствоваться информацией, указанной на стендах и дорожными знаками. Обновленную информацию об ограничениях можно найти на сайте Дирекции автомобильных дорог.