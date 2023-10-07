Важная информация для пассажиров общественного транспорта Вильнюса: временно переносят одну остановку

Временная остановка будет находится в 280 м, на ней будет останавливаться автобус 67 маршрута.

После ремонта дороги отремонтируют выезд на нее, будет оборудовано более широкое место для остановки. Оборудуют поверхность тротуара для незрячих, рядом с остановкой проложат пешеходную и велодорожку.

Позже будут проводить ремонт остановки "Виктаришкю" на другой стороне дороги.