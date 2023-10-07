Важная информация для пассажиров общественного транспорта Вильнюса: временно переносят одну остановку

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Из-за осуществления проекта – капитального ремонта улицы Прамонес от железнодорожного переезда до границы Вильнюса – с 7 октября, примерно на 3-4 недели, будет временно перенесена остановка "Виктаришкю" (Viktariškių) в направлении города, пишет madeinvilnius.lt

Временная остановка будет находится в 280 м, на ней будет останавливаться автобус 67 маршрута.

После ремонта дороги отремонтируют выезд на нее, будет оборудовано более широкое место для остановки. Оборудуют поверхность тротуара для незрячих, рядом с остановкой проложат пешеходную и велодорожку.

Позже будут проводить ремонт остановки "Виктаришкю" на другой стороне дороги.

Также обращаем внимание на то, что с 9 октября изменится расписание автобусов 67 и 115 маршрутов.

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