Важная информация для пассажиров общественного транспорта Вильнюса: временно переносят одну остановку

Временная остановка будет находится в 280 м, на ней будет останавливаться автобус 67 маршрута.
После ремонта дороги отремонтируют выезд на нее, будет оборудовано более широкое место для остановки. Оборудуют поверхность тротуара для незрячих, рядом с остановкой проложат пешеходную и велодорожку.
Позже будут проводить ремонт остановки "Виктаришкю" на другой стороне дороги.
Также обращаем внимание на то, что с 9 октября изменится расписание автобусов 67 и 115 маршрутов.
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