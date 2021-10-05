Тема выставки - изделия из кожи и мода. История кожаной одежды и обуви.

Кожаная одежда появилась примерно 400 000 лет назад. Со временем ее стали изготавливать не только для защиты тела от непогоды, но в военном деле. Позже кожаную одежду и аксессуары стали использовать для формирования имиджа, статуса, индивидуальности или коллективной идентичности.

Шяуляй можно назвать мастеров кожного дела. Один из самых крупных предпринимателей, работавших в этой сфере в Шяуляй - это Хаим Френкель (1857–1920). В 1879 г. он купил в Шяуляй небольшую мастерскую по выделке кож и стал расширять бизнес. В 1894 Френкель наладил производство подошв для обуви. И уже тогда производил "красные подошвы", устойчивые к намоканию. Они пользовались большим спросом на рынке и прославили фабрику Френкеля.

Выставка будет действовать до 16 января 2022 г.

Вход в музей стоит – 5 евро, со скидкой – 2,50 евро.

Chaimo Frenkelio viloje - paroda Oda ir mada © Organizatorių nuotr.

Chaimo Frenkelio viloje - paroda Oda ir mada © Organizatorių nuotr.