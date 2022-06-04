Вас обрызгал водитель проезжающего мимо автомобиля - обращайтесь в полицию и получите компенсацию

В редакцию tv3.lt обратилась Инга из Вильнюса (настоящее имя редакции известно), которая была возмущена культурой водителей. В дождливый день она стояла на остановке в ожидании автобуса. Проезжавший мимо на большой скорости автомобиль облил ее с головы до ног.
Представитель Литовской дорожной полиции Дайва Жилинске пояснила, что в таком случае жители должны обращаться в полицию, тогда смогут добиться возмещения морального и материального ущерба.
"В таком случае пешеход должен обращаться в полицию. В ПДД такие ситуации не обсуждаются. Каждый случай рассматривают индивидуально, выясняют все обстоятельства. Ответственность может быть в рамках ПДД", – сказала Жилинске.
Она сказала, что до сих пор такие жалобы в полицию не поступали.
Полиция отмечает, что обращающиеся с такой жалобой должны предоставить конкретную информацию.
"Надо указать дату, время и место, где это случилось, номер транспортного средства, описать обстоятельства (предъявить видео, если оно есть). Полицейский при расследовании таких случаев должен всесторонне и объективно рассмотреть дело в кратчайшие сроки. Т.е. собрать доказательства. Если полицейский решает не составлять протокол об административном правонарушении, можно обратиться в суд", – сказала Жилинске.
Она напомнила, что участники движения должны соблюдать все ПДД, не представлять опасность для других участников движения и их имущества. Нельзя забывать и об уважении друг к другу, внимательности. Это 4 пункт ПДД.
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