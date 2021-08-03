Варена ищет помещения для расселения больных коронавирусом мигрантов

Такое решение было принято в понедельник.
"Чтобы не перевозить вирус, попытаемся арендовать контейнерные домики на одной из застав. Мы пока не решили, у какой именно. (...) Огородим эту зону", – сказал глава администрации муниципалитета Альвидас Вербицкас.
По его словам, так муниципалитет хочет решить проблему содержания и лечение больных коронавирусом, поскольку центральная власть уже месяц не может определиться, куда везти больных ковидом мигрантов.
Вербицкас сказал, что пока в Варенском районе находятся шесть больных COVID-19 мигрантов. Они находятся в помещении одной из застав.
"Там можно разместить не больше 9 человек. Условия там плохие, людям нужно элементарное лечение", – сказал он.
"Я в прошлый четверг сказал, какие нужны условия, этот вопрос должен решаться централизовано - лечение больных, не бессимптомных. Иначе привезем к министерству. Муниципалитет должен заботиться о бессимптомных. Мы это и делаем. Мы своих жителей в Варене не госпитализируем. У нас есть договор с Алитусской и двумя Вильнюсскими больницами. С мигрантами - хаос. Неясно, кто должен о них заботиться", – продолжил Вербицкас.
Он заметил, что муниципалитет просил Минздрав выделить еще одну скорую и финансирование для нее, но пока на просьбу не откликнулись.
Скорая нужна из-за того, что во время миграционного кризиса скорую чаще вызывают на заставы. В Варену по этой причине вынуждены ездить скорые из Друскининкай, Алитуса, Шальчининкай, а это - дополнительное время.
По словам Вербицкаса, на заставе скорая проводит по 3-4 часа. В неделю бывает по 100 вызовов к мигрантам.
Он заметил, что не решен вопрос получения рецептных лекарств мигрантами, ведь для их получения нужны документы.
С начала года на Варенской заставе задержаны около 1000 мигрантов.
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