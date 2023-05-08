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В ночь на понедельник вандалы осквернили памятник партизану Адильфасу Раманаускасу-Ванагасу в Меркине, а после обеда поступило сообщение о еще одном выпаде – в Лаздийском районе, в деревне Беленай памятник партизану не только облили белой краской, но и воткнули в деревянную скульптуру топор.
Вандалы осквернили еще один памятник Раманаускасу-Ванагасу
© Alytaus apskr. VPK

Эту информацию агентству Elta подтвердила пресс-секретарь Алитусской полиции Кристина Янулявичене.

"Мы получили сообщение в 16:30, что в Беленай (Лаздийский район) памятник Раманаускасу-Ванагасу был облит белой краской и в него был воткнут топор. Это деревянный памятник", – сказала она.

По словам Янулявичене, что из-за выпадов вандалов против памятников Раманаускасу-Ванагасу было усилено присутствие полиции.

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"Были усилены наряды полиции. Мы готовились и перед этими происшествиями, чтобы лучше следить за памятниками и могилами, могилами военных. Будем внимательно следить за этими местами", – сказала она.

В понедельник утром в социальных сетях появилась информация о том, что Меркине вандалы осквернили памятник Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу.

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