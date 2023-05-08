Вандалы осквернили еще один памятник Раманаускасу-Ванагасу

Эту информацию агентству Elta подтвердила пресс-секретарь Алитусской полиции Кристина Янулявичене.
"Мы получили сообщение в 16:30, что в Беленай (Лаздийский район) памятник Раманаускасу-Ванагасу был облит белой краской и в него был воткнут топор. Это деревянный памятник", – сказала она.
По словам Янулявичене, что из-за выпадов вандалов против памятников Раманаускасу-Ванагасу было усилено присутствие полиции.
"Были усилены наряды полиции. Мы готовились и перед этими происшествиями, чтобы лучше следить за памятниками и могилами, могилами военных. Будем внимательно следить за этими местами", – сказала она.
В понедельник утром в социальных сетях появилась информация о том, что Меркине вандалы осквернили памятник Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Ekspertai – apie elektromobilių plėtrą Lietuvoje: kiek gali kainuoti krauti automobilį savo privačioje ir viešoje stotelėje paaiškino, kokią paramą galima gauti (3)
TOP новостей
Георгиевские ленты конфискуют: как 9 мая на кладбищах будет дежурить полиция
9 мая, в целях обеспечения общественного порядка,...
Минфин Литвы представил усовершенствованную налоговую систему
Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте 8 мая...
Лето придет раньше: у синоптиков есть хорошие новости
Синоптик Литовской гидрометеорологической службы...
Рекорд: один житель Литвы должен заплатить налоговой инспекции 3,4 млн. евро
Жители Литвы в этом году примерно заполняли...