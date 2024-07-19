2024.07.19 12:47

Вандалы испортили рисунки в еврейском квартале Старого города в столице

 
ru.DELFI.lt
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graficiai
ФОТО: madeinvilnius.lt

Вандалы испортили картину „Мудрец“ на стене в Старом городе Вильнюса, нарисовав на ней граффити, сообщает портал madeinvilnius.lt.

„Произошло нечто мерзкое. Намеренно и сознательно испорчен „Мудрец“ – самое известное творение проекта „Стены помнят“, посвященного исторической памяти евреев Литвы. Очевидно, что те, кто это сделал, сознательно хотел испортить эту картину. Я думаю, сильно воняет антисемитизмом. Я сегодня сам ходил туда, все сам зафиксировал и подал заявление в полицию“, – писал в социальной сети журналист Шарунас Черняускас.

Жители тоже могут помочь в поисках вандалов. Журналист призывает всех, кто располагает ценными сведениями, обратиться в полицию. Также, если у кого-то, кто живет рядом есть видеокамеры - поделиться материалами с самим журналистом, а он передаст информацию в полицию. Любая информация поможет найти виновника.

Картине был нанесен большой ущерб.

Это не единственная испорченная картина проекта, на картине „Уличные музыканты“ написано слово „Иван“.

Проект „Стены помнят“ - первый подобный проект в Литве, соединяющий в себе историческую память, профессиональное и уличное искусство. В Еврейском квартале Вильнюса появилось 5 картин из жизни евреев в межвоенное время.

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