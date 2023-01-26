24 января вечером пограничники Капчаместиса с помощью видеокамер зафиксировали, как к литовской границе со стороны Беларуси подошли два человека.
На литовской стороне установлен физический барьер - защитный барьер с колючей проволокой сверху. Кроме того, установлены видеокамеры.
Люди, которые подошли к заграждению, прикрыли лица. У них была стремянка, они поставили ее к забору, прорезали несколько секций в заграждении. Один из них встал на стремянку и пытался ножницами для металла сбить видеокамеру и датчик инфракрасного излучения.
Литовские пограничники раньше не раз фиксировали, что такие ножницы носят с собой патрулирующие белорусские пограничники, их также используют для разрезания заграждений, чтобы открыть проход для нелегалов.
На этот раз вандалу удалось немного сместить датчик инфракрасного излучения, но до видеокамеры ножницы не достали.
На место выехали патрульные литовские пограничники. Тогда вандалы сбежали вместе с лестницей.
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