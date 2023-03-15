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Ауримас Валуявичюс находится в пути по Атлантическому океану уже 80 дней – он один, без посторонней помощи и сопровождения пересекает Атлантический океан с континента на континент на одноместной весельной лодке.
Валуявичюс продолжает путешествие, съедена половина запасов продовольствия
© Asmeninis albumas

"Появился благоприятный ветер, поэтому удается преодолеть больше морских миль, но все равно пока нет чудес. Ближе к Карибским островам ветер автоматически ослабнет, значит не будет сильного ветра, поэтому приходится довольствоваться тем, что дает природа. Съедена уже примерно половина запасов, этому я рад, потому что лодка стала легче. Я не упускаю случая и половить рыбу.

Валуявичюс продолжает путешествие, съедена половина запасов продовольствия
© Asmeninis albumas
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Время от времени мимо проходят суда, иногда по рации удается пообщаться с ними. Позавчера вдали видел хвост серого кита, он был шириной с мою лодку, это незабываемая картина", – рассказал путешественник.

Напомним, что его цель — пересечь Атлантический океан с континента на континент на одноместной весельной лодке за 110 дней и таким образом отметить 90-летие полета С.Дарюса и С.Гиренаса, зафиксировать литовский и побить мировой рекорд. Сделав это, путешественник станет частью истории - первым литовцем и третьим человеком в мире, преодолевшим такой маршрут.

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