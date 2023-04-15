Буквально несколько дней назад у путешественника сломалось одно из весел, но это его не останавливает – наоборот, придает еще больше мотивации уверенно плыть к финишу. Выкроив свободную минуту, путешественник поделился мыслями о том, что его ждет в последние дни путешествия, сообщается в пресс-релизе.

"Увеличилась количество в последние дни . Сейчас я вижу по 2-3 корабля в день, тогда как до этого такое количество было в течение месяца. А когда я через 5 дней начну пересекать Багамы, количество кораблей значительно увеличится. Мы связываемся с некоторыми кораблями по рации, чтобы поздороваться. Хотя острова находятся рядом, я физически ничего не вижу и такое ощущение, что я все еще нахожусь посреди океана — мое поле зрения составляет около 15 морских миль. Вероятнее всего, я увижу землю через 2-4 дня, когда буду ближе к островам", - сказал А. Валуявичюс.

Он также поделился, какие погодные условия ему пришлось пережить.

"Дождя стало больше, но в остальном погода удовлетворительная. Смыл все соли с тела. Конечно, в Майами хочется ступить на берег не во время дождя, что сейчас там обычное дело, но понятно, что когда я прибуду, должны быть хорошие погодные условия. Найлс и я уже проложили маршруты, чтобы в зависимости от ветра мы могли выбирать, по какому из них грести и безопасно добраться до земли. Последние два дня, скорее всего, будут бессонными, поскольку путешествовать придется по рифам и небольшим островам, проводя много часов за веслами. В результате мои 6 часов сна в сутки можно сократить до пары. Но в остальном все нормально. Хотя я немного устал, но у меня еще есть батончики, и я далек от смерти", — сказал путешественник, приближающийся к североамериканскому континенту.

Цель этого путешествия – пересечь Атлантический океан из Европы на североамериканский континент на одноместной весельной лодке и тем самым отметить 90-летие полета С. Дарюса и С. Гиренаса. Сделав это, А. Валуявичюс станет первым литовцем и третьим человеком в мире, прошедшим такой маршрут.