По его словам, к сожалению, президентская служба вводит общество в заблуждение и путает в лабиринтах пандемии, вместо того, чтобы сплотить общество во имя сохранения как можно больше жизней и оказания сопротивления вирусу.

На вопрос, исполнил ли Науседа обещание создать государство благосостояния, Валинскас ответил, что больше наблюдает желание во всем винить другие учреждения.

"Я много раз сам себе говорил, что чем меньше веришь обещаниям политиков, тем меньше в них разочаровываешься. Однако ситуация такова, что все виды власти - и законодательная, и правительство, и президентская служба должны работать вместе, когда в стране наблюдается такая сложная эпидемиологическая ситуация. Но сейчас кажется, что одно учреждение склонно во всем винить другие", – сказал Валинскас.

По его словам, наложенное в среду президентом вето и заявления его советника Ирены Сегаловичене напоминают саботаж.

"Это саботаж против утопического плана вакцинации, представленного президентом. (…) Уже сейчас понятно, что вето показало на голого короля. Он своими же действиями саботирует создание государства благосостояния, государство здоровья", – считает Валинскас.

Вершиной наглости он назвал утверждения Сегаловичене о том, что не люди виноваты в том, что они до сих пор не привиты.

"Это явный намек на министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, премьер-министра Ингриду Шимоните, на их вину. Мне кажется, тут перешагнули все черты политического поведения и уважения к другим учреждениям. Могу лишь сказать, что президент как был банковским служащим, им и остался. Только раньше он считал деньги, а сейчас баллы в рейтинге", – заметил экс-спикер парламента.

Он сказал, что если в больницы нельзя будет попасть из-за множества больных коронавирусом, то в этом будет немалая заслуга и самого президента.

"Всех этих крикунов, особенно депутатов, я бы в обязательном порядке устроил на работу в больницы, чтобы присматривали за больными коронавирусом", – заметил Валинскас.

Он считает, что в Литву неизбежно придут такие жесткие меры, какие приняла Италия.

"И латвийский сценарий у нас, скорее всего, неизбежен", – заметил бывший спикер.

Дальнейшую перспективу работы Науседы на посту президента он оценил так:

"Конституция при Дале Грибаускайте и Науседе действует та же. Но ситуация в стране изменилась кардинально. Поскольку непоследовательные заявления, поиски виноватых, когда надо работать, все эти метания не прибавляют стабильности в государстве. Я склоняю голову, тут конечно меня начнут обвинять в сочувствии консерваторам, но, заверяю, никто мне за это не платил и меня не подкупал, мне нравится позиция Шимоните. Она из уважения к Конституции просто ничего не говорит".

Нет "контраргументов на глупые аргументы", считает Валинскас.

"Лучшее, что можно сделать - игнорировать. Думаю, и большая часть депутатов это поняла, и действует таким образом", – продолжил он.

Он заметил, что думающие люди понимают - никто никакое "государство благосостояния" в Литве не создает.

"Проходит процесс опаксивания президентской службы. Это очевидно. Люди просто стиснут зубы и будут выжидать три года. Два прождали, осталось три. И тут мои слова будут пророческими – в такой ситуации лучше не иметь никакого президента, чем такого", – подытожил он.