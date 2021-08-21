В интервью Delfi TV, отвечая на вопрос журналиста, чего можно ждать от запланированного на сентябрь митинга, Валинскас ответил, что по его мнению, беспорядки в августе были лишь прелюдией.
"Я думаю, что точно что-то произойдет. Я также думаю, что события 10 сентября никак не могут обусловить ограничения, которые вступят с 13 сентября. Если люди заявляют, что несмотря на то, что Вильнюсский муниципалитет не дал разрешение на проведение митинга, они все равно соберутся, то это признак того, что августовские беспорядки были только разогревом, но сейчас конечно и наши силовые структуры будут лучше подготовлены. В данном случае, если речь идет о близких приятелях президента, то он должен выйти в эфир за неделю и призвать не проводить несанкционированные акции", – считает шоумен.
Он заметил, что службы должны готовиться к худшему.
"Мы должны готовиться к худшему. Лучше подготовиться, пусть ничего и не случится, а не оставаться беспомощными, когда все происходит. Это самая большая проблема. Мне самому на своей шкуре довелось испытать такое в 2009 году, в январе, поверьте – это нечто больше, чем беспорядки у парламента. Это попытки проверить, насколько прочны основы демократии в стране, насколько государство готово их защищать. Все это мы увидим 10 сентября", - сказал Валинскас.
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