"Я прекрасно себя чувствую", – сказала журналистам после вакцинации глава парламента у филиала поликлиники Centro poliklinika в микрорайоне Науяместис.
Она была привита, хотя и переболела коронавирусом, поэтому, по совету медиков, будет привита лишь одной дозой.
"Я болела четыре месяца назад, болела в легкой форме, и количество антител сократилось, медики рекомендовали сейчас привиться", – сказала В. Чмилите-Нильсен.
Ранее в понедельник первую дозу вакцины AstraZeneca получили премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и президент страны Гитанас Науседа.
В понедельник также будет привит министр здравоохранения Арунас Дулькис.
"Я считаю, что долг политиков в этой ситуации - привиться, продемонстрировать, что доверяют прививке AstraZeneca, и, конечно, призвать всех вакцинироваться",– сказала спикер Сейма.
Возможность продемонстрировать доверие к вакцине и привиться у руководства страны появилась, когда, по указу министра здравоохранения, в приоритетный список вакцинируемых были внесены президент, члена Сейма и правительства.
До сих пор в Литве не было предусмотрено отдельного порядка вакцинации для руководства страны.
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