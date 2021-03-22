"Я прекрасно себя чувствую", – сказала журналистам после вакцинации глава парламента у филиала поликлиники Centro poliklinika в микрорайоне Науяместис.

Она была привита, хотя и переболела коронавирусом, поэтому, по совету медиков, будет привита лишь одной дозой.

"Я болела четыре месяца назад, болела в легкой форме, и количество антител сократилось, медики рекомендовали сейчас привиться", – сказала В. Чмилите-Нильсен.

Ранее в понедельник первую дозу вакцины AstraZeneca получили премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и президент страны Гитанас Науседа.

В понедельник также будет привит министр здравоохранения Арунас Дулькис.

"Я считаю, что долг политиков в этой ситуации - привиться, продемонстрировать, что доверяют прививке AstraZeneca, и, конечно, призвать всех вакцинироваться",– сказала спикер Сейма.

Возможность продемонстрировать доверие к вакцине и привиться у руководства страны появилась, когда, по указу министра здравоохранения, в приоритетный список вакцинируемых были внесены президент, члена Сейма и правительства.

До сих пор в Литве не было предусмотрено отдельного порядка вакцинации для руководства страны.