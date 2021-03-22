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Вакциной AstraZeneca от COVID-19 в понедельник привит и министр здравоохранения Литвы, главный операционист по экстремальным ситуациям государственного уровня Арунас Дулькис.

"Я прекрасно себя чувствую", - сказал журналистам сразу после прививки министр.

"В двух третях государств Евросоюза (ЕС) сейчас растет заболеваемость, в двух третях самоуправлений Литвы стали расти цифры, в Вильнюсском регионе мы вернулись к заполнению больниц, так как именно в Вильнюсском регионе, в Мариямполе (...) исследования показывают распространение "британского" штамма, и это очень опасно", - сказал он.

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Ранее в понедельник первую дозу вакцины AstraZeneca получили и президент страны Гитанас Науседа, и премьер Ингрида Шимоните, также была привита и спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

В Литве и ряде государств Европы вакцинация препаратом AstraZeneca была приостановлена по причине выявленных случаев тромбоэмболии у привитых людей.

В минувший четверг Европейское фармагентство заявило, что эта вакцина от COVID-19 является безопасной и действенной, поэтому в Литве была возобновлена вакцинация ею.

Возможность продемонстрировать доверие к вакцине и привиться у высшего руководства страны появилась, когда, по распоряжению министра здравоохранения, в приоритетный список вакцинируемых были внесены президент, члена Сейма и правительства.

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