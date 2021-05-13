aA
Министерство здравоохранения Литвы решило продолжить вакцинацию прививкой AstraZeneca (Vaxzevria) всех совершеннолетних жителей.
Вакциной AstraZeneca и далее будут прививать всех совершеннолетних
© Reuters / Scanpix

В четверг министерство сообщило о том, что после оценки информации, предоставленной Государственной службой по контролю над лекарствами о нежелательных реакциях на эту вакцину, а также с учетом рекомендаций Европейского фармацевтического агентства и эпидемиологической ситуации в стране, решило продолжить вакцинацию этой прививкой в таком же порядке, какой применялся сначала.

"Это означает, что вакциной Vaxzevria и далее могут прививаться все жители с 18 лет, и Литва остается среди десяти страны Евросоюза, которые не применяют дополнительных ограничений на эту вакцину", – говорится в сообщении.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Премьер-министр Литвы о правилах карантина: возможны лишь небольшие изменения  контакты разных хозяйств по-прежнему запрещены (14)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду...

Премьер-министр: правительство прилагает усилия для производства вакцин от COVID-19 в Литве (27)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утверждает,...

Вердикт Минздрава Литвы: центры вакцинации могут решать вопрос срока ревакцинации вакциной AstraZeneca (16)

Центры вакцинации в Литве могут решать вопрос сроков...

Опрос в Литве показал неожиданные результаты: четверть респондентов хотела бы привиться "Спутником" (125)

По заказу администрации президента Литвы в апреле был...

TOP новостей

"Большой марш в защиту семей": что на самом деле запланировано в Литве на субботу

15 мая в Литве состоится " Большой марш в защиту семей",...

"Delfi Главное": Путин на пути к поБеде и битва за "традиционные ценности" в Литве (11)

Что показал Парад Победы в Москве и выступление...

Коллеги покончившего с собой врача решили не молчать: все происходило у нас на глазах (24)

Трагическая смерть врача Шяуляйской больницы...

В Каунасе рекомендуется останавить контактное обучение учеников начальных классов

По причине неблагоприятной эпидемиологической...

Коронавирус в Литве: 1136 новых случаев, скончались 7 человек (6)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1136 новых случаев...