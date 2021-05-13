Вакциной AstraZeneca и далее будут прививать всех совершеннолетних

В четверг министерство сообщило о том, что после оценки информации, предоставленной Государственной службой по контролю над лекарствами о нежелательных реакциях на эту вакцину, а также с учетом рекомендаций Европейского фармацевтического агентства и эпидемиологической ситуации в стране, решило продолжить вакцинацию этой прививкой в таком же порядке, какой применялся сначала.
"Это означает, что вакциной Vaxzevria и далее могут прививаться все жители с 18 лет, и Литва остается среди десяти страны Евросоюза, которые не применяют дополнительных ограничений на эту вакцину", – говорится в сообщении.
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