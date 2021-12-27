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С того дня, как в Литве началась вакцинация от коронавируса, прошел год. Государственная служба контроля над лекарствами отметила, что получила 6605 сообщений о побочных действиях вакцины.
Skiepai
Skiepai
© DELFI / Josvydas Elinskas

До Рождества поступило 3243 сообщения о побочных действиях вакцины Comirnaty, 604 - о Spikevax, 2267 - о Vaxzevria, и 463 - о Janssen.

В 28 случаях название вакцины не было указано.

Вакцинация от коронавируса в Литве была начата 27 декабря 2020 г. Сначала прививали врачей.

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По данным Государственной службы контроля над лекарствами, в 6198 сообщениях поступила информация о легких побочных действиях, в 407 – о тяжелых.

"Чаще всего сообщали о боли в месте укола, боли в руке, ознобе, головной боли, сыпи и температуре", – сказано в сообщении.

Больше всего – 5432 – сообщений поступило от пациентов, еще 769 - от врачей, 404 - из европейской базы данных EudraVigilance.

Больше 2/3 (4779) сообщений поступило от женщин, 1806 - от мужчин.

До Сочельника в Литве было использовано 4 млн. доз вакцины, привиты 1,9 млн. человек.

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