До Рождества поступило 3243 сообщения о побочных действиях вакцины Comirnaty, 604 - о Spikevax, 2267 - о Vaxzevria, и 463 - о Janssen.
В 28 случаях название вакцины не было указано.
Вакцинация от коронавируса в Литве была начата 27 декабря 2020 г. Сначала прививали врачей.
По данным Государственной службы контроля над лекарствами, в 6198 сообщениях поступила информация о легких побочных действиях, в 407 – о тяжелых.
"Чаще всего сообщали о боли в месте укола, боли в руке, ознобе, головной боли, сыпи и температуре", – сказано в сообщении.
Больше всего – 5432 – сообщений поступило от пациентов, еще 769 - от врачей, 404 - из европейской базы данных EudraVigilance.
Больше 2/3 (4779) сообщений поступило от женщин, 1806 - от мужчин.
До Сочельника в Литве было использовано 4 млн. доз вакцины, привиты 1,9 млн. человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Со вторника в Литве вступают в силу новые правила: рестораны и бары уже готовы
После Рождества в Литве ужесточается порядок...
Глава Минздрава: при необходимости введения карантина он будет длиться 3 недели
Если эпидемиологическая ситуация в Литве ухудшится и...
Перевозчики удивлены планами правительства: придется нанимать новых работников (4)
Министерство социальной защиты и труда немерено...
Карантин по омикрону: как не допустить новой "волны"?
Главным событием 2021 года, как и года прошлого, остается...
Премьер сообщила о коротком и жестком карантине: какие ограничения могут ввести
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 26 декабря в...