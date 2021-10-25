"(...) Но все же желание мигрантов прививаться невелико. Там, где мы были, непривитых было около 300, а привились 50 – всего одна шестая", – сказал директор учреждения, которое проводило вакцинацию.

"Некоторые интересовались вакцинацией. Не вакцинировались, но намеревались сделать это в будущем (...) Конечно, не все могут вакцинироваться – есть определенные проблемы со здоровьем, часть недавно переболела", – сказал он.

По словам Д. Гутаускаса, в понедельник вакцинация мигрантов продолжалась несколько часов.

"Даже если мы привили 50 мигрантов, все равно – каждый из них важен, и они тоже люди. Мы рады, что пришло 50 человек. Меньше вероятных проблем и для нашего государства, потому что каждый тяжело заболевший человек – литовец или нелегальный мигрант, обходится в среднем 6 тыс. евро", – сказал глава Национального центра крови.

Мигрантов прививали вакциной Pfizer-BioNTech, через три недели им предстоит ревакцинаций второй дозой.